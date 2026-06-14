 DNOTICIAS.PT
Mundial2026 Desporto

Escócia vence Haiti pela margem mínima na fase de grupos

Um golo de John McGinn, aos 28 minutos, decidiu o encontro disputado na madrugada deste domingo

John McGinn, da Escócia, disputa a bola com Louicius Deedson e Jean-Ricner Bellegarde, do Haiti.
John McGinn, da Escócia, disputa a bola com Louicius Deedson e Jean-Ricner Bellegarde, do Haiti., LUSA

A Escócia derrotou o Haiti por 1-0, em jogo da fase de grupos, graças a um golo de John McGinn aos 28 minutos. J. Bellegarde viu cartão amarelo pela selecção haitiana ainda na primeira parte

A selecção escocesa chegou à vantagem à passagem dos 28 minutos, quando John McGinn assinou o único golo da partida e fixou o resultado em 1-0 diante do Haiti, num encontro da fase de grupos disputado na madrugada deste domingo.

A diferença no marcador acabou por ser construída ainda na primeira parte, antes de J. Bellegarde, do Haiti, ser admoestado com cartão amarelo aos 39 minutos. Até final, o resultado não voltou a sofrer alterações e a Escócia confirmou o triunfo pela margem mínima.

Ficha de Jogo

Resultado Haiti 0-1 Escócia
Marcadores Escócia — John McGinn 28'
Cartões J. Bellegarde (amarelo, 39') — Haiti

Classificação — Grupo C

# Equipa J Pts GM GS
1 Escócia 1 3 1 0
2 Brasil 1 1 1 1
2 Marrocos 1 1 1 1
4 Haiti 1 0 0 1

*Dado o horário da realização desta partida, este conteúdo foi gerado com auxílio da Inteligência Artificial, com edição posterior do editor-executivo João Filipe Pestana

0
 Comentários