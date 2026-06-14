Escócia vence Haiti pela margem mínima na fase de grupos
Um golo de John McGinn, aos 28 minutos, decidiu o encontro disputado na madrugada deste domingo
A Escócia derrotou o Haiti por 1-0, em jogo da fase de grupos, graças a um golo de John McGinn aos 28 minutos. J. Bellegarde viu cartão amarelo pela selecção haitiana ainda na primeira parte
A selecção escocesa chegou à vantagem à passagem dos 28 minutos, quando John McGinn assinou o único golo da partida e fixou o resultado em 1-0 diante do Haiti, num encontro da fase de grupos disputado na madrugada deste domingo.
A diferença no marcador acabou por ser construída ainda na primeira parte, antes de J. Bellegarde, do Haiti, ser admoestado com cartão amarelo aos 39 minutos. Até final, o resultado não voltou a sofrer alterações e a Escócia confirmou o triunfo pela margem mínima.
Ficha de Jogo
|Resultado
|Haiti 0-1 Escócia
|Marcadores
|Escócia — John McGinn 28'
|Cartões
|J. Bellegarde (amarelo, 39') — Haiti
Classificação — Grupo C
|#
|Equipa
|J
|Pts
|GM
|GS
|1
|Escócia
|1
|3
|1
|0
|2
|Brasil
|1
|1
|1
|1
|2
|Marrocos
|1
|1
|1
|1
|4
|Haiti
|1
|0
|0
|1
*Dado o horário da realização desta partida, este conteúdo foi gerado com auxílio da Inteligência Artificial, com edição posterior do editor-executivo João Filipe Pestana