Venezuela assina acordo com IMPSA para concluir central hidroeléctrica

A Venezuela assinou um acordo com a multinacional argentina de energia e infraestruturas IMPSA para concluir a central hidroelétrica de Tocoma, no estado de Bolívar, anunciou hoje a Presidente interina venezuelana, Delcy Rodríguez.

A parceria visa também avançar com trabalhos no Sistema Elétrico Nacional (SEN), que permitirão acrescentar 2.640 megawatts à capacidade do país, com o objetivo de garantir a estabilidade do fornecimento de eletricidade e impulsionar o crescimento económico, segundo Delcy Rodríguez.

O acordo surge num contexto que a Presidente interina classificou como um "novo momento político", marcado pela abertura ao investimento privado e estrangeiro em setores estratégicos como o petróleo, a mineração e a eletricidade, após a captura de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos, em janeiro.

O Governo venezuelano criou recentemente uma comissão encarregada de selecionar empreiteiros para o setor elétrico, uma área controlada pelo Estado e em crise há vários anos, que a administração de Delcy Rodríguez pretende recuperar com investimento privado e estrangeiro.

Um decreto assinado pelo ministro da Energia Elétrica, Rolando Alcalá, e publicado na Gaceta Oficial 43.385 estabelece a criação permanente do grupo, responsável pelos procedimentos de seleção de empreiteiros para obras, aquisição de bens ou prestação de serviços no setor.

A Venezuela regista diariamente falhas no fornecimento de eletricidade, sobretudo em regiões afastadas de Caracas. O chavismo atribui estas falhas às sanções estrangeiras, principalmente norte-americanas, enquanto a oposição e especialistas apontam para corrupção e falta de manutenção, entre outros fatores.

Em 02 de junho, a Assembleia Nacional aprovou um projeto de reforma da Lei Orgânica do Sistema e Serviço Elétrico, destinado a incentivar o investimento privado.

Delcy Rodríguez, que assumiu a Presidência interina após a captura do deposto chefe de Estado Nicolás Maduro pelos Estados Unidos, anunciou em abril negociações com a Siemens e a General Electric para resolver a crise elétrica no estado petrolífero de Zulia, no noroeste do país, junto à fronteira com a Colômbia.

Em meados de maio, o encarregado de negócios dos Estados Unidos na Venezuela, John Barrett, reuniu-se com o ministro Alcalá para trabalhar na reconstrução da rede elétrica.