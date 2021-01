'Betano' recebe 'Garras' numa iniciativa que junta Marítimo e Braga pelo 'fair-play'

A mascote do SC Braga, o Brácaro, recebeu a mascote do CS Marítimo, o Garras, e, durante um dia inteiro, visitaram os pontos mais emblemáticos da cidade de Braga. A visita terminou no relvado do Estádio do SC Braga, onde as duas mascotes trocaram camisolas e desejaram boa sorte para o jogo de hoje entre as duas equipas.

Veja o vídeo:

O encontro das duas mascotes foi patrocinado pela Betano.pt (a patrocinadora principal das duas equipas da Liga NOS), numa acção junto dos adeptos, para a promoção do 'fair play e do desportivismo'.

“A Betano vê o futebol como um desporto de emoções fortes, mas onde a amizade, o respeito pelo adversário e o fair-play estão sempre presentes. Este encontro das mascotes do SC Braga e do CS Marítimo é isso mesmo, um símbolo da amizade e do amor ao desporto, e, também, um excelente tónico para o grande jogo de hoje”. José Almeida, Marketing Manager da Betano

“Num período conturbado da nossa história enquanto sociedade, muito por força do afastamento a que a covid-19 nos forçou, este tipo de iniciativas – que visam o fair-play e o respeito entre duas grandes instituições como são o SC Braga e o Marítimo – são tremendamente importantes”. Alexandre Carvalho, Diretor de Comunicação e Imagem do SC Braga

“O Marítimo e o Sporting de Braga são referências do panorama desportivo português e integram o lote de equipas que estão há mais tempo no principal escalão português. Arrastam, por isso, adeptos, e, também por isso, é importante divulgar o trabalho que tem sido feito a pensar nos sócios e adeptos e reforçar as boas relações com todos os outros players da competição”. Marco Costa, Coordenador-geral do Marítimo.

Às 21 horas, o Sporting de Braga, que perdeu com o Sporting na última ronda (2-0), recebe o Marítimo, num encontro em que a equipa de Carlos Carvalhal, quarta classificada, vai tentar colocar-se provisoriamente a apenas um ponto de FC Porto e Benfica.