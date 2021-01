Marítimo na luta pelo título nacional

A equipa feminina do Marítimo garantiu esta manhã o apuramento para a fase final de apuramewnto do campeão da Liga BPI.

Num jogo do tudo ou nada, as verde-rubras receberam o líder invicto da zoina sul, o Sporting e apesar do desaire por 1-2 viriam a festejar o apuramento, muito por causa do empate do Torreense no reduto do Amora a uma bola.

Em relação ao jogo, disputado no Complexo Desportivo do Marítimo, a primeira parte do encontro acabou por ser pautado pelo equilíbrio entre ambos os conjuntos, com as insulares a causar, por várias vezes alguns perigos para a defensiva contrária.

No entanto seria nos últimos minutos do primeiro tempo, que o adversário procurou mais intensamente a baliza verde-rubra, conseguindo arrancar uma grande penalidade que resultou em golo.

No segundo tempo, o Marítimo foi ameaçando a baliza contrária com situações de bola parada, até que, no seguimento de um pontapé de canto, Marcelly cruzou para a cabeça da central Vanessa Gomes que rematou para o fundo das redes, restabelecendo o empate.

Pouco depois, as 'leoas de Alvalade, numa jogada de contra-ataque voltou a ser eficaz e desfez, uma vez mais, o equilíbrio no marcador, pondo assim ponto final na partida.

O resultado não foi o desejado, mas já pouco depois do final do jogo os festejos acabaram mesmo por acontecer, assim que se percebeu, face ao empate do Torreense no reduto do Amora.