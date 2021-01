Parlamento regional adia concerto com os Cháp4

Tendo em conta a situação epidemiológica da covid-19, a Assembleia Legislativa da Madeira adiou o espectáculo dos Cháp4, que estava agendado para as 21h30 do dia 09 de Janeiro. O concerto está inserido no projecto ‘Parlamento Musical’.

"A doença, neste novo ano, está a ter uma evolução crescente na Região e no país pelo que o distanciamento social é verdadeiramente importante para travar a evolução da pandemia. O espectáculo, que devia acontecer no próximo sábado, irá realizar-se em data a definir, estando dependente da avaliação da situação epidemiológica", explica através de uma nota de imprensa.

No entanto, o concerto dos Mano a Mano & Rita Redshoes mantém-se agendado para o dia 23 de Janeiro, ficando, no entanto, também dependente do evoluir da situação epidemiológica no país e na Região.

O ‘Parlamento Musical’ é um ciclo de 12 concertos que pretende, em tempo de pandemia, continuar a divulgar a cultura regional nos vários géneros musicais.

A Assembleia Legislativa da Madeira associou-se um grupo de músicos madeirenses, através do músico Miguel Pires, para a realização destes espectáculos de música ao vivo.

Os primeiros concertos aconteceram no dia 20 de Novembro, com a fadista Sofia Ferreira, e no dia 19 de Dezembro com vários artistas madeirenses num concerto de Natal.

Os espectáculos têm sido limitados a uma plateia de 50 pessoas mediante reserva através das redes sociais, mas estão a ser gravados e emitidos pela RTP Madeira, por forma chegar a todos os madeirenses.