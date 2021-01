Deputados eleitos em Dezembro na Venezuela foram hoje empossados

Os membros da nova Assembleia Nacional (AN) venezuelana foram hoje empossados numa sessão solene, tendo sido confirmados 256 deputados dos partidos pró regime, 20 da oposição (desvinculada de Juan Guaidó) e um do Partido Comunista.

Estes deputados foram eleitos nas legislativas realizadas a 06 de dezembro, num escrutínio não reconhecido pela oposição.

Durante a sessão, o ex-ministro de Comunicação e Informação e ex-reitor do Conselho Nacional Eleitoral, Jorge Rodríguez, foi eleito presidente da AN, e a ministra de Assuntos Penitenciários, Iris Varela e o deputado Didaldo Bolívar como vice-presidentes.

Diosdado Cabello, presidente da Assembleia Constituinte dirigirá o bloco de deputados afetos ao regime.

"Esta não é cerimónia de posse de mais uma Assembleia, é uma cerimónia para a recuperação e a reconstrução sobre o que destruíram (os opositores durante o mandato anterior). Estamos numa democracia sustentada perante a Constituição", disse o novo presidente do parlamento.

Jorge Rodríguez instou os novos deputados a promover o diálogo político, "sair às ruas, falar com o povo, enfrentar as dificuldades", sublinhando que estão no órgão para a reconciliação política "mas sem esquecer, sem impunidade" porque durante a gestão opositora se enfrentaram "crimes que quiseram acabar" com o país "e com o povo da Venezuela".

"A extrema direita golpista, usou as chamadas organizações não-governamentais para subvencionar a conspiração e o crime contra a Venezuela", frisou, sublinhando que "reconciliação sim, mas sem amnésia".

"Há crimes que não podem ser perdoados (...) porque foram crimes para acabar, inclusive, com o nosso próprio território", frisou.

A Aliança Democrática (deputados que se desvincularam de Juan Guaidó mas dizem continuar a representar a oposição), condenou que a nova direção do parlamento seja composta unicamente por deputados afetos ao regime.

O seu porta-voz, o deputado José Gregório Correa, acusou as forças revolucionárias de com apenas "20% do eleitorado venezuelano, ocupar 90% dos lugares" do novo parlamento.

Para este parlamentar, apenas 20 dos 277 deputados são da oposição e o chavismo "tem cada vez mais deputados, mas representa menos venezuelanos".

Durante a sessão os deputados pró regime avançaram que vão exigir o fim das sanções económicas impostas pelos Estados Unidos e outros países contra a Venezuela e que pretendem investigar os casos de alegada traição à pátria dos deputados opositores durante o anterior mandato.

Também hoje, a oposição venezuelana realizou uma sessão parlamentar, conduzida de forma virtual, em que o líder opositor e autoproclamado Presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, jurou que o parlamento liderado pela oposição continuaria em funções.

A sessão parlamentar opositora teve lugar de maneira virtual e decorreu ao mesmo tempo em que nos espaços físicos da Assembleia Nacional (parlamento) tomavam posse os deputados eleitos nas legislativas de dezembro último.

A oposição venezuelana, liderada por Juan Guaidó, não reconhece Nicolás Maduro como Presidente da Venezuela e denuncia alegadas irregularidades nas eleições presidenciais antecipadas de 2018, acusando o chefe de Estado de estar a "usurpar" o poder.

A Venezuela tem, desde janeiro de 2020, dois Parlamentos parcialmente reconhecidos, um de maioria opositora, liderado por Juan Guaidó, e um pró regime do Presidente Nicolas Maduro, liderado por Luís Parra, que foi expulso do partido opositor Primeiro Justiça, mas que continua a afirmar ser da oposição.

A crise política, económica e social na Venezuela agravou-se desde janeiro de 2019, quando Guaidó jurou assumir as funções de Presidente interino do país até afastar Nicolás Maduro do poder, convocar um governo de transição e eleições livres e democráticas.