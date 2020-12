Novo espectáculo do 'Parlamento Musical' aposta em Clássicos do Natal

A Assembleia Legislativa da Madeira promove este sábado, 19 de Dezembro, às 21h30, um Concerto de Natal que junta quatro cantores, o Coro de Câmara da Madeira e uma banda, no Salão Nobre do parlamento.

O reportório é composto por 14 canções interpretadas pelos artistas Miguel Pires, Cristina Barbosa, Vasco de Freitas e ainda Irina Borisova, cantora Russa que vive na Madeira.

Segundo Miguel Pires, este espectáculo aposta nos clássicos do Natal e nas músicas do cancioneiro madeirense. “São canções que no fundo fazem parte do imaginário de todos nós, quer fossemos às Missas do Parto ou não”, salientou o músico, destacando a banda composta por Lino Ornelas na bateria, Filipe Gouveia no contrabaixo, Rodolfo Cró na guitarra e Williams Ramos nos teclados.

O espetáculo deste sábado tem a duração de uma hora e será transmitido pela RTP Madeira no dia de Natal. Devido às previsões de aguaceiros não será realizado junto à Capela de Santo António da Mouraria, mas no Salão Nobre do parlamento madeirense.

O espectáculo tem a lotação máxima de 50 espetadores e já se encontra esgotado.

Recorde-se que o ‘Parlamento Musical’ é um ciclo de 12 concertos que pretende, em tempo de pandemia, continuar a divulgar a cultura Regional nos vários géneros musicais.

A Assembleia Legislativa da Madeira associou-se um grupo de músicos madeirenses para a realização destes espetáculos de música ao vivo.

A fadista Sofia Ferreira, acompanhada pelos músicos Pedro Marques e Emanuel Faria, estrearam o primeiro concerto inserido neste projecto. Com um concerto por mês, os espetáculos vão chegar a casa de todos os madeirenses, até Julho do próximo ano, através da parceira com a RTP Madeira, que pretende promover a cultura musical e o entretenimento, no conforto das casas das pessoas, em tempo de crise pandémica.