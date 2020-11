‘Parlamento Musical’ oferece 12 concertos em tempo de pandemia

A Assembleia Legislativa da Madeira tem em marcha um projecto musical para apoiar e divulgar a cultura regional. Chama-se ‘Parlamento Musical’ e inclui a realização de 12 concertos a cargo de um grupo de músicos madeirenses, frisou José Manuel Rodrigues durante a apresentação do evento.

O primeiro concerto está a cargo da fadista Sofia Ferreira e acontece a 20 de Novembro, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira. A presença de público ainda não é certa, já que depende da evolução da pandemia, mas está já assegurada a transmissão dos espectáculos através da RTP-Madeira.

Para 19 de Dezembro, está agendado um Concerto de Natal em frente à Capela de Santo António da Mouraria, mesmo ao lado da sede do Parlamento, num cenário já testado este ano, com o Concerto do Dia da Região.

Miguel Pires explica que o espectáculo conta com a participação de quatro solistas, com o Coro de Câmara da Madeira, e uma banda que vai acompanhar o Coro e os solistas.

“A ideia é tocar e cantar músicas de Natal que as pessoas conhecem e que possamos lembrar essa época, que este ano apesar de ser diferente, continua a ter sempre a mesma magia”, frisou o músico.

Os concertos têm uma periodicidade mensal edecorrem até 17 de Julho de 2021. Entre os grupos associados estão os Cháp4, Mano a Mano e Rita Reshoes, Just in Trio e André Barbosa, Miguel Pires num concerto dedicado ao 25 de Abril, Banda dÁlém, CÁzoada, Lado Luso e Madeira Jazz Collective.