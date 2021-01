Figura de Menino Jesus desapareceu do presépio da Raposeira

Mistério. A figura do Menino Jesus colocada no presépio de rua do Caminho da Raposeira do Serrado, desapareceu.

Uma das moradoras mostrou-se incrédula comentando o assunto que motiva conversa: “Sabemos que o roubo da imagem, que se encontrava deitada num ‘berço’ junto às restantes figuras que habitualmente compõem o quadro do nascimento de Jesus aconteceu hoje durante a tarde”, disse dando alerta da ocorrência.

“A quem roubou a imagem do Menino Jesus pedimos que volte a colocar no respectivo lugar”, exortou a paroquiana lamentando o episódio.