Bebé queimado com água a ferver em Câmara de Lobos

Um bebé com pouco mais de um ano sofreu hoje queimaduras no corpo com água a ferver, no Bairro da Palmeira, em Câmara de Lobos.

O menino apresentava queimaduras num braço e na zona do pescoço e foi socorrido no local pelos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos e pela Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR).

O bebé foi depois transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.