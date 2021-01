Açores com 70 novos doentes que elevam para 500 o número de activos

Os Açores diagnosticaram nas últimas 24 horas 70 novos casos positivos de covid-19, 66 em São Miguel, três na Terceira e um nas Flores, elevando para 500 o número de positivos ativos na região, foi hoje anunciado.

No boletim diário, a Autoridade de Saúde dos Açores informou que estes novos casos foram detetados "em 1.570 análises realizadas nos laboratórios de referência da região e de um número indeterminado realizado em laboratórios privados", acrescentando que se registaram nas últimas 24 horas seis recuperações, todas na ilha de São Miguel.

Dos novos casos detetados nas últimas 24 horas em São Miguel, a maior ilha dos Açores, oito são resultantes de quatro novas cadeias de transmissão, sendo duas na Lagoa e duas na Ribeira Grande, e sete novos casos resultantes do rastreio em curso nas escolas de Vila Franca do Campo e Rabo de Peixe.

Os Açores têm atualmente 74 cadeias de transmissão ativas, das quais 63 em São Miguel, nove na Terceira, uma em São Jorge e outra no Faial.

Estão internadas nos Açores 17 pessoas, menos seis do que na terça-feira.

Dos doentes internados, 14 estão em São Miguel, no Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada (dois dos quais em cuidados intensivos) e três na Terceira, no Hospital de Santo Espírito em Angra do Heroísmo (dois dos quais em cuidados intensivos).

"Existem atualmente 500 casos positivos ativos na região, sendo 452 em São Miguel, 38 na Terceira, um no Pico, dois em São Jorge, três nas Flores e quatro no Faial", indica a Autoridade de Saúde dos Açores.

Já foram extintas 97 cadeias de transmissão até hoje.

Nos Açores foram detetados até ao momento 2.243 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19, verificando-se 22 mortes e 1.627 recuperações.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.869.674 mortos resultantes de mais de 86,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 7.377 pessoas dos 446.606 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.