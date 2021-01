‘Mein Schiff 3’ já desapareceu do horizonte da Madeira

Já navega para Sul, agora com destino a Santa Cruz de Tenerife, nas Ilhas Canárias, o navio de cruzeiro ‘Mein Schiff 3’ que havia permanecido ‘estacionado’ quase uma semana ao largo da costa sul da Madeira.

O gigante da TUI que havia chegado à Região na noite do passado domingo, dia 27 de Dezembro, mantendo-se desde então praticamente estacionário em alto mar entre a Calheta e a Ribeira Brava – com aproximação ao Funchal apenas na noite da Passagem de Ano, mas sempre afastado da costa – ao início da noite de ontem encetou mais uma etapa da viagem que terá como destino as Caraíbas, sendo que desta feita ruma em direcção às Canárias, com a particularidade de navegar a baixa velocidade (inferior a 5 nós), segundo indica o mapa de monitorização de navegação MarineTraffic.

Recorde-se que o 'Mein Schiff 3', que acabou por ter permanecido cerca de 140 horas ‘parado’ ao largo da costa sul da Madeira, navega sem passageiros e com uma tripulação composta por 67 pessoas.