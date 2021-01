Mulher cai no Largo da Restauração e vai parar ao Hospital

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram chamados esta tarde, por volta das 16h35, a socorrer uma mulher, de 66 anos, que sofreu uma queda no Largo da Restauração, no Funchal.

A senhora estaria a descer as escadas que dão acesso ao presépio em exposição no local, quando tropeçou e caiu.

A vítima foi encaminhada encaminhada ao Hospital Dr. Nélio Mendonça, com queixa de dores numa anca.