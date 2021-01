'Mein Schiff 3' continua ao largo da Madeira

O navio de cruzeiro germânico 'Mein Schiff 3', que chegou à Madeira no passado dia 28 de Dezembro com 67 tripulantes a bordo, continua fundeado ao largo da Costa Sul da ilha.

Tudo fazia crer que, logo após o espectáculo pirotécnico de fim-de-ano, nos primeiros minutos de 2021, o paquete seguisse viagem para as Caraíbas, o que não se veio a verificar.

Através do Facebook, a TUI Cruises - companhia que detém o 'Mein Schiff 3' - aproveitou para agradecer a fidelidade dos seus clientes "neste ano especial e desafiador para todos nós".

"Estamos satisfeitos porque, graças ao nosso conceito de higiene e segurança, desde o reinício da operação, em Julho, 50.000 passageiros conseguiram fazer uma pausa e estamos a olhar de forma positiva para o novo ano - consigo ao nosso lado", pode ler-se.

Entretanto, também nas redes sociais foi possível captar algumas partilhas, neste caso afectas ao 'Mein Schiff 1', que também veio à Madeira para 'assistir' ao espectáculo pirotécnico.

Fabian, um influencer alemão e entusiasta por navios de cruzeiro, mostrou-se agradado com os disparos de fogo-de-artifício e recordou que no ano passado "havia muitos navios", sendo que desta vez apenas o 'Mein Schiff 1' partilhou "a posição com o 'Mein Schiff 3', que estava sem passageiros".

Também uma turista alemã, igualmente a bordo do 'Mein Schiff 1', partilhou no Instagram uma foto ao largo da baía do Funchal, na véspera do ano novo.