Natal 2020

Hoje é dia de Natal, 25 de Dezembro do Ano da Graça de 2020, ano que ficará na nossa memória, colectiva e individual, como deveriam, aliás, ficar todos os anos o Natal vivido.

É dia de festa, festa nas nossas almas, vamos dar ao Menino uma salva de palmas!

É festa de aniversário, é dia de comemorar o nascimento de Jesus, igual ao que deveriam ser os dias de festas de todos os aniversários de todos os habitantes deste mundo.

Não é um dia para se comemorar em qualquer outro dia, tal como nós não comemoramos o nosso dia num outro dia qualquer. Fazemo-lo no exacto dia em que nascemos, porque é esse o dia que nos identifica como tendo chegado à Vida.

Todos os habitantes deste mundo deveriam ter a possibilidade de celebrar o seu dia no exacto dia em que a Vida lhes sorriu. Mas a Vida infelizmente não sorri da mesma forma para todos, tantas e tantas vezes sem deixar espaço nem para celebrar um aniversário.

Jesus nasceu para todos e é em nome de todos que deixa que todos possam comemorar os seus dias, os seus aniversários, no dia em que Ele nasceu. Deixa para os que não têm possibilidades a possibilidade de também poderem celebrar.

O Natal, a sua celebração não é, como diz o poeta, quando um homem quiser.

O Natal é o Dia que Jesus nasceu. O Menino feito Homem deu a sua Vida para que pudesse haver Fé, e é a chegada dessa Vida que se celebra no dia de hoje.

A celebração do nascimento de Jesus é feita também por quantos que não creem nem aceitam que Jesus veio ao mundo com uma finalidade definida: ensinar a acreditar em Deus, e que por isso deu a sua Vida. Mesmo não crendo, seja por tradição, seja por que razão fôr, ateus, agnósticos, todos, celebram a Festa do nascimento de Jesus.

Mandam as tradições que se foram enraizando que nesta data haja reuniões em família, alargando-se a família a parentes menos chegados no dia-a-dia, que se troquem presentes e votos de dias vindouros plenos de felicidade! Sabemos bem que não é assim a realidade, mas sabe bem pensar, nem que por um dia, que assim será ou poderá ser.

Acalenta a esperança! Aquece o coração! Aquece a alma!

O marketing comercial criou para esta época uma figura baseada em S. Nicolau, com figura de velhinho bonacheirão, de barbas brancas, que se encarrega da distribuição dos presentes, como forma de espalhar as tradições ancestrais por todos quantos não têm porque comemorar o nascimento de Jesus, porque razão seja, promovendo uma generalização de cariz comercial à Festa inicialmente religiosa, fazendo com que as Famílias se encontrem em festa e união.

Mas se encararmos o Natal como a celebração do nascimento de Jesus, ao celebrarmos o Natal não quando o quiser um homem, mas quando o quis o Homem, estaremos a contribuir para a divulgação da mensagem que Jesus quis deixar e a aceitarmos uma celebração em Família, numa Família semelhante à que à beira de uma seirinha de palha viu nascer o Menino.

O Natal é hoje, e é hoje que, mesmo confinados, mesmo sem grandes reuniões, mesmo que com indesejável distância entre familiares, todos, em comunhão de sentir Jesus, vamos deixar vivo o sentimento de partilha e celebração, em união com todos os crentes e não crentes que também celebram a vinda de Cristo à Humanidade.

Porque é hoje que queremos que assim seja.

Desejo a todos, sem qualquer excepção, sem qualquer exclusão, um Santo e Feliz Natal.

E porque se avizinha um outro ano, a despedida deste ano tem de ser com a Esperança que o próximo seja bem diferente, com Paz, União e muita, muita Saúde.

Boas Festas e um Ano Novo muito Feliz!