'Mein Schiff 3’ é aguardado esta noite na baía do Funchal

O ‘Mein Schiff 3’ já navega a caminho da Madeira e deverá chegar esta noite ao Funchal. Vai reservar lugar ao largo, na baía, para assistir ao espectáculo pirotécnico na noite do fim-de-ano e terá a companhia de um outro navio de cruzeiro, o ‘MS Europe 2’, que deverão assinalar, na passagem do ano, o regresso dos cruzeiros à Madeira após a pandemia.

O gigante da TUI não consta ainda da lista de programação da Administração dos Portos da Madeira, mas nos mapas de monitorização da navegação disponíveis na internet, o ‘Mein Schiff 3’ surge a caminho da Madeira, localizado a Noroeste do arquipélago, devendo chegar já esta noite, pelas 22 horas.

O cruzeiro teve início em Augusta Itália, de onde partiu no final da manhã do dia 20, há precisamente uma semana. Contudo, o gigante não deverá amarrar ao molhe da Pontinha, devendo ficar fundeado ao largo.

Navio não teve permissão para atracar no dia 20 de Abril

Da última vez que esteve na Madeira, no início da pandemia, o navio de bandeira maltesa acabou por ser corrido pelas autoridades regionais. A 20 de Abril último, o ‘Mein Schiff 3’ não chegou a amarrar ao molhe da Pontinha. Proveniente de Tenerife (Canárias), o navio – que opera no mercado germânico – manteve-se ao largo, não chegou a entrar no porto e seguiu depois para alto mar depois de a escala ter sido recusada pelas autoridades madeirenses devido aos critérios da Covid-19.

Entetanto, o Governo Regional regulamentou as regras sanitárias, obrigando todos os passageiros e tripulantes dos navios de cruzeiro que queiram desembarcar a apresentar teste negativo para covid-19 ou a realizá-lo à chegada. A estratégia de controlo e de triagem é idêntica à que vigora no aeroporto internacional da Madeira.

Ainda que navegue com uma taxa de ocupação modesta devido à Covid-19, a vinda do ‘Mein Schiff 3’ marca o regresso dos grandes cruzeiros à Madeira desde o início da pandemia, ainda que fique à distância e que antes dele tenham estado na Região outros dois navios.

'SeaDream I' colocou fim a jejum de 227 dias

O ‘SeaDream I’ atracou na Madeira no dia 24 de Outubro, com 31 passageiros, pondo fim a um jejum de 227 dias sem escalas de cruzeiros no porto do Funchal.

Também o ‘Disney Wonder’ atracou no porto do Funchal na manhã do dia 18 de Novembro, mas o navio, proveniente do porto de Dover, no Canal da Mancha, passou na Madeira apenas com tripulantes em escala técnica (para abastecer) antes de atravessar o Atlântico em direcção à Florida.

O clube de Entusiastas de Navios (CNE) também já deu como certa a presença do gigante da companhia alemã. “A primeira confirmação do navio de cruzeiros Mein Schiff 3 da companhia Tui Cruises, para assistir a passagem de ano 2020 para 2021 na baía do Funchal”, refere.

Contudo, não está prevista a acostagem ao molhe da Pontinha: “Com a sua chegada esta noite proveniente de Augusta na Itália e vai permanecer ao largo da cidade do Funchal, até dia 1 de Janeiro de 2021”, acrescenta.

Após o espectáculo pirotécnico, o Mein Schiff 3, levanta a âncora. Mas não estará sozinho. De acordo com o CNE, também o luxuoso ‘MS Europa 2’ da companhia Hapag Lloyd Cruise Lines, deverá efectuar o seu cruzeiro à volta a ilha e depois assistir a passagem de ano ao largo.

Tal como o gigante da Tui, também o ‘MS Europe 2’ ficará fundeado e não vai soltar amarras no molhe da Pontinha.