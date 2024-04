Queda nos depósitos bancários em dólares na Venezuela

Os depósitos totais em dólares nos bancos venezuelanos caiu para 38,49% o nível mais baixo desde 2021, totalizando 1.683,17 milhões de dólares (1.573,41 milhões de euros), foi hoje divulgado.

Os dados correspondem ao mês de março e foram divulgados pelo portal venezuelano de notícias Banca & Negócios (B&N), especializado em temas bancários, económicos, financeiros e de negócios.

Segundo o B&N, dos 25 bancos que existem no país, apenas quatro (Banplus, Bancamiga, Bancaribe e Banco Nacional de Crédito) mantêm uma dolarização superior a 50% dos depósitos. O Banplus ocupa o primeiro lugar em depósitos em dólares com 70,03%, seguindo-se o Bancamiga (66,92%), o Bancaribe (58,76%), o Banco Nacional de Crédito (53,35%). Entre o 'top' 10 dos bancos com depósitos em dólares estão ainda o Banco Plaza (com 49,55% e que tem vários portugueses como acionistas), o Banco de Venezuela (estatal com 36,13%), o BBVA Provincial (33,94%), o Mercantil (30,86%), Banesco (29,78%) e o Bicentenário (estatal, 28,31%). "Em março último os depósitos do público foram de 158.703,28 milhões de bolívares, equivalentes a 4.373,20 milhões de dólares (4.088,02 milhões de euros) (...) com o fluxo de bolívares a ultrapassar largamente o fluxo de divisas no sistema financeiro (local), fenómeno que se acentuou nos últimos 12 meses", explica-se.

Em comparação com fevereiro, o saldo dos depósitos em moeda estrangeira diminuiu 3,53% em março, enquanto numa base trimestral, a diminuição foi de 4,25%.

Segundo o B&N, a estabilização do tipo cambial, nos últimos 12 meses, tem originado um menor fluxo de divisas para as contas bancárias na Venezuela, mas isso não significa uma menor circulação de moeda estrangeira na economia venezuelana, onde se estima que estejam em circulação mais de 6,5 mil milhões de dólares. Apesar de os bancos na Venezuela permitirem desde antes a abertura de contas em moeda estrangeira em instituições associadas no estrangeiro, em janeiro de 2021 o Governo venezuelano autorizou a banca a abrir contas locais em dólares e em euros.

O sistema bancário venezuelano permite dois tipos de contas em moeda estrangeira, as contas de custódia sem direito a cartão de débito e as de livre convertibilidade que permitem efetuar pagamentos através de cartões associados. No entanto, em nenhum dos casos, está permitido fazer transferências em moeda estrangeira entre beneficiários do mesmo banco e para outra instituição bancária local.