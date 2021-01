Utentes e colaboradores da Misericórdia da Calheta serão testados hoje à tarde

Os testes à covid-19 a todos os utentes, residentes e colaboradores da Santa Casa da Misericórdia da Calheta, bem como os convidados na cerimónia de tomada de posse dos novos órgãos sociais da instituição, serão testados durante a tarde de hoje, dia 3 de Janeiro.

O anúncio foi feito pelo provedor da instituição, Mário Nunes, em nota remetida à comunicação social.

Recorde-se que, na sequência ter sido identificado, no dia 1 de Janeiro, um caso positivo de infecção por SARS-CoV-2 na Misericórdia da Calheta, várias personalidades - entre as quais a secretária da Inclusão e Cidadania, Augusta Aguiar, o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues e Bispo do Funchal, D. Nuno Brás - encontram-se em isolamento profilático, por terem assistido à referida cerimónia que decorreu dia 29 de Dezembro.

De referir ainda, que de acordo com o avançado esta manhã pela Secretaria Regional da Inclusão e Cidadania, o Plano de vacinação nos lares da Região Autónoma da Madeira vai ser iniciado na próxima semana.