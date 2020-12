Açores têm hoje 50 novos casos e quatro novas cadeias de transmissão

Os Açores detetaram 50 novos casos positivos de covid-19 nas últimas 24 horas, dos quais 42 são em São Miguel, cinco na Terceira e três em São Jorge, e quatro novas cadeias de transmissão.

O boletim diário da Autoridade Regional de Saúde esclarece que 21 casos detetados em São Miguel estão "relacionados com cadeias de transmissão anteriormente identificadas", três foram revelados no teste feito ao 6.º dia depois de uma viagem ao exterior, seis resultam de três novas cadeias de transmissão (uma em Ponta Delgada e duas na Ribeira Grande) e há ainda 12 casos "por aferir" nesta ilha.

Na Terceira há também dois casos de covid-19 "resultantes de uma cadeia agora reativada, em Angra do Heroísmo", e três "com histórico de viagem", sendo dois resultantes de análises de rastreio ao 6.º dia, para viagens para fora da região, "e um resultante de rastreio para viagem interilhas".

As três infeções pelo novo coronavírus de São Jorge fazem parte de "uma nova cadeia apurada nas últimas 24 horas, partilhada entre Velas e Calheta".

Somam-se, assim, 61 cadeias de transmissão ativas na região, sendo que 50 delas são em São Miguel, 10 na Terceira e uma em São Jorge.

Já foram extintas 78 cadeias, até hoje, incluindo uma na Ribeira Grande e duas em Angra do Heroísmo, que se extinguiram nas últimas 24 horas.

Há ainda a registar 12 recuperações: duas na Terceira, ambas em Angra do Heroísmo, e 10 em São Miguel (uma em Ponta Delgada, quatro na Ribeira Grande e cinco em Vila Franca do Campo).

A Autoridade Regional de Saúde destaca ainda que "um dos casos reportados ontem apresentou documentação comprovativa de anterior infeção, deixando de contar como caso positivo ativo na região".

Quanto aos internamentos, há hoje mais uma pessoa no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, que soma agora 16 internados, um dos quais em Unidade de Cuidados Intensivos. Na Terceira, há ainda duas pessoas internadas no Hospital de Santo Espírito, em Angra do Heroísmo, ambas na Unidade de Cuidados Intensivos.

Os Açores têm, atualmente, 333 casos positivos ativos de covid-19, sendo 284 em São Miguel, 37 na Terceira, sete no Faial, quatro em São Jorge e um no Pico.

Foram detetados, até hoje, 1.908 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2.

Na região, 22 pessoas infetadas morreram e 1.461 recuperaram.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.791.033 mortos resultantes de mais de 81,9 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 6.751 pessoas dos 400.002 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.