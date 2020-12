Bloco de Esquerda apela ao adiamento do regresso à escola na Madeira

A Comissão Regional do Bloco de Esquerda apela ao Governo Regional para adiar o regresso à escola dos alunos da Região, por forma a conter a pandemia. "As escolas já estão preparadas para o ensino à distância e podem muito bem adoptar esse canal para as primeiras semanas de Janeiro", refere o partido.

Num comunicado assinado por Luisa Santos, o BE afirma que "não são quadrados desenhados no chão que vão impedir os contágios, nem a culpabilização dos comportamentos individuais". "É impossível controlar a socialização nesta época festiva. As primeiras semanas do ano com aulas a partir de casa, irão servir para conter os focos de infeção. Muitos professores e alunos que viajaram, terão de qualquer maneira de permanecer em isolamento a aguardar o segundo teste, poderão desta forma participar nas actividades lectivas. A Universidade da Madeira já sugeriu isto para alguns dos seus alunos", refere.

Acrescenta ainda que "já há registo da nova estirpe na Madeira, muito mais contagiosa e os profissionais de saúde da Região estão a ficar exaustos, têm de responder à pandemia e aos doentes não Covid". "É preciso dar passos firmes para controlar a pandemia e neste momento só o distanciamento é eficaz", declara.

"O BE Madeira felicita e agradece o empenho de todos os que têm ajudado na luta contra a Covid-19 e na minimização da crise económica e saúda a ciência que hoje possibilita o início da vacinação aos nossos profissionais de saúde", conclui o BE Madeira.