Tentativa de exorcismo motiva desmaio de 10 alunas numa escola em Bissau

Uma tentativa exorcismo numa escola de Bissau motivou hoje o desmaio a 10 alunas, após terem inalado o fumo de incenso introduzido na sala de aulas por um professor, disse uma fonte médica e uma das vítimas

Deitada numa cama dos serviços da pediatria do Simão Mendes, Kassia Cá, jovem de 15 anos, explicou que o "professor (da disciplina) de Iniciação à Vida entrou na turma com um pote de incenso" que começou a espalhar na sala.

O caso deu-se na Escola São Leonardo Murialdo, no bairro de Jericó, nos arredores de Bissau.

"Disseram que há uma aluna na nossa escola que costuma desmaiar e era preciso exorcizar o espírito maligno que está no teto da nossa sala de aulas. Alguns alunos começaram a gritar. Outros caíram no chão da sala de aulas, eram todas meninas", afirmou Kássia Cá.

O incenso deitava um "fumo intenso" que era inalado por todos os que se encontravam na sala de aulas, acrescentou a jovem.

Vários alunos procuraram atendimento médico no Simão Mendes, onde, contou o médico clínico geral, Nicolau Vital, "alguns aparentavam sinais de desorientação".

"Deram entrada aqui no hospital pacientes com suspeitas de intoxicação por inalação de fumo de incenso. Os pacientes relatam-nos que ficaram inconscientes depois de terem inalado o fumo do incenso que o padre ou pastor introduziu na sala de aulas", observou o médico.

A maioria dos alunos que foram atendidos no Simão Mendes receberam alta e voltaram para casa, explicou Vital.

A prática de exorcismo nas escolas é recorrente na Guiné-Bissau, sobretudo em comunidades rurais e nos subúrbios de Bissau.