Chuva cai leve no trânsito

Há poucas zonas a vermelho hoje a marcar o trânsito no Funchal e nos principais acessos, bom sinal para quem vai na estrada, apesar de alguma chuva esta manhã . A via rápida segue sem grandes complicações, apenas com zonas a laranja nos pontos habituais, como nos nós de acesso ao Campo da Barca e Pena, no de Santo António e São Martinho. O trânsito está lento na subida de Santa Rita.

Nas artérias a caminho da cidade, alguma concentração junto à escola Dr. Horácio Bento de Gouveia e Hospital Dr. Nélio Mendonça, na 5 de Outubro e 31 de Janeiro.