Trânsito desimpedido em dia sem aulas presenciais no Funchal

No Funchal, concelho que a par de Câmara de Lobos e da Ribeira Brava só deverá começar as aulas presenciais a partir de 11 de Janeiro, o trânsito está desimpedido a esta hora, apenas com algumas paragens em artérias do centro da cidade.

É o caso da Rua 5 de Outubro e da Rua 31 de Janeiro, algumas partes da Avenida do Mar e também nas redondezas do Mercado dos Lavradores e do Centro Comercial Anadia.

A Rua Dr. Pestana Júnior e a Rua da Ribeira de João Gomes são exemplo de alguma lentidão, bem como a Rua Luís de Camões.

Nas saídas da via rápida para entrar na cidade o trânsito também escoa moderadamente. O acesso junto ao Laboratório Regional de Engenharia Civil pode ser dos mais concorridos, mas ainda não parece estar a fazer perder muito tempo.