Início de semana sem trânsito no Funchal

No início da última semana de 2020 não se constata muito trânsito na Madeira e os poucos veículos circulam com fluidez, quer na baixa do Funchal, quer na via rápida.

Segundo os dados apresentados pela Google em tempo real, notam-se pequenos constrangimentos na circulação automóvel apenas em algumas artérias, tais como a Avenida Luís de Camões (junto ao Hospital Dr. Nélio Mendonça), nos Viveiros e em frente ao centro comercial La Vie.

Quanto à via rápida, de acordo com o mapa da Via Litoral, o trânsito flui com normalidade entre a Ribeira Brava e Caniçal, em ambos os sentidos.