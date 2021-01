Ausência de aulas facilita trânsito

O adiamento da reabertura das escolas retirou alguma pressão do trânsito matinal, uma situação bem visível junto aos estabelecimentos de ensino do Funchal. Ainda assim, há muita gente que continua a trabalhar fisicamente nos seus locais de trabalho e com o aproximar das 8 horas intensifica-se o movimento em direcção ao centro da cidade. A esta hora, há algum abrandamento na via rápida junto aos nós da Pestana Júnior, na descida para o Campo da Barca e Pena, no nó dos Viveiros e no de Santo António.

Nas estradas regionais, conte com fila na descida para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, na Rua da Ribeira de João Gomes e na 5 de Outubro, para além de demoras nas rotundas de acesso à cota 40.