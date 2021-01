Por geograficamente já estar cercada de mar e nas próximas semanas a ligação marítima inter-ilhas não se realizar, o presidente do Governo Regional considera que a situação de risco muito elevado que ocorre actualmente em Porto Santo é a mais fácil de controlar.

Miguel Albuquerque atribuiu a escalada de casos positivos com covid-19 que surgiram nos últimos dias no concelho do Porto Santo aos residentes locais que “legitimamente” vieram à ilha da Madeira para a Passagem de Ano e durante o período de Natal, viagens que resultaram na “cadeia de transmissão que neste momento tem cerca de 20 e tal pessoas infectadas” e estão a ser alvo de monitorização e controlo “para tentar suster a situação”.

Albuquerque está confiante que o aumento de casos na (mais) pequena ilha será rapidamente estancada, por entender que “no Porto Santo é mais fácil de controlar, uma vez que como não vai haver barco neste mês de Janeiro, nós decidimos, na Resolução do Governo, fazer a testagens, quer para os residentes no Porto Santo que regressem à ilha, quer para os não residentes e isso vai-nos dar uma garantia de um controlo epidemiológico na ilha”, concluiu, à margem da visita ao hospital do Monte.