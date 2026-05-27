Crystal Palace conquista Liga Conferência ao vencer Rayo Vallecano
O Crystal Palace conquistou hoje a quinta edição da Liga Conferência em futebol, ao vencer na final o Rayo Vallecano, por 1-0, em Leipzig, na Alemanha, com um golo do avançado francês Jean-Philippe Mateta, aos 51 minutos.
O Crystal Palace tornou-se no terceiro clube inglês a erguer a mais recente competição continental de clubes, reeditando os triunfos de Chelsea, na época passada, e West Ham, em 2022/23, frente aos espanhóis do Rayo Vallecano, que também cumpirram a estreia em finais europeias.
Com a vitória de hoje dos londrinos, depois da conquista da Liga Europa pelo Aston Villa, por 3-0 frente ao Friburgo, 'carrasco' do Sporting de Braga nas meias-finais, a Inglaterra pode fazer o pleno, caso o Arsenal, que eliminou o Sporting nos 'quartos', se imponha aos franceses do Paris Saint-Germain, campeões europeus, na final da 'Champions', no sábado.