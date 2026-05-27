Euro sobe mas mantém-se na barreira dos 1,16 dólares

O euro subiu esta quarta-feira, mas manteve-se na barreira dos 1,16 dólares, no mesmo dia em que Washington negou estar a negociar com o Irão a retirada das suas forças em troca da reabertura do estreito de Ormuz.

Às 18:00 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1632 dólares, quando na terça-feira, pela mesma hora, negociava a 1,1624 dólares.

O euro também subiu em comparação com a libra e o iene.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou ontem o câmbio de referência do euro em 1,1637 dólares.

Na sessão de ontem, o euro oscilou entre 1,1633 e 1,1661 dólares.

A Casa Branca negou hoje estar a negociar com o Irão a retirada das suas forças em troca da reabertura do estreito de Ormuz, como avançaram ontem os 'media' iranianos.

Segundo a emissora estatal iraniana, o texto de uma página do acordo preliminar de paz em discussão, a que alegadamente teve acesso, esboça "o memorando de entendimento" entre os dois beligerantes para pôr fim à guerra, segundo o qual o Irão comprometer-se-ia a restabelecer o tráfego marítimo comercial através do Estreito de Ormuz aos níveis anteriores à guerra no prazo de um mês.

Por seu lado, os Estados Unidos levantariam o cerco aos portos e navios iranianos que estabeleceram em retaliação ao bloqueio de Ormuz e retirariam as suas tropas das proximidades do Irão, o que a Casa Branca negou prontamente, classificando-o como "pura invenção".

"Esta informação divulgada pelos meios de comunicação estatais iranianos não é verdadeira e o projeto de acordo-quadro que eles 'publicaram' é uma invenção total. Ninguém deve acreditar numa única palavra do que os meios de comunicação estatais iranianos divulgam", respondeu o executivo norte-americano através de uma das suas contas oficiais no X, a Rapid Response 47.

O Irão e os Estados Unidos intensificaram nos últimos dias os esforços para pôr fim à guerra e estão a negociar um acordo para reabrir o estreito, o que deixaria para mais tarde as discussões sobre o programa nuclear iraniano.

Divisas..................quarta-feira.................terça-feira

Euro/dólar...............1,1632......................1,1624

Euro/libra...............0,86607....................0,86476

Euro/iene................185,55......................185,18

Dólar/iene...............159,51......................159,31