Euro cai após quatro sessões consecutivas a ganhar

O euro caiu hoje face ao dólar, depois de quatro sessões a subir, após os apoiantes de Donald Trump terem convocado uma marcha para quarta-feira, que coincidirá com a certificação pelo Congresso do resultado das presidenciais.

Pelas 18:31 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,2249 dólares, quando na quarta-feira, pelas 18:00, negociava a 1,2287 dólares.

O euro também caiu em comparação com o iene, mas subiu face à libra.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou hoje a taxa de referência do euro em 1,2276 dólares.

Apoiantes do Presidente norte-americano em funções, Donald Trump, estão a convocar para quarta-feira uma marcha em Washington, ação que coincidirá com a certificação pelo Congresso do resultado das eleições presidenciais de novembro e da vitória do democrata Joe Biden.

No dia 06 de janeiro, o Congresso norte-americano reúne-se para realizar a certificação final e oficial dos votos do Colégio Eleitoral, o último passo para validar a vitória presidencial de Joe Biden que tomará posse como 46.º Presidente dos Estados Unidos em 20 de janeiro.

Trump, que iniciou uma batalha judicial para contestar uma alegada fraude eleitoral no escrutínio realizado em 03 de novembro, continua a insistir que "é estatisticamente impossível" que tenha perdido as eleições presidenciais.

Antes do fim de semana, Donald Trump já apelava à participação na marcha em Washington através da rede social Twitter.

Diferentes fações e grupos que são leais a Trump estão a ser apresentadas como organizadoras desta marcha que vai decorrer na capital federal.

Divisas...............hoje.................quarta-feira

Euro/dólar............1,2249....................1,2287

Euro/libra............0,90333..................0,90295

Euro/iene.............126,33....................126,84

Dólar/iene............103,14....................103,23