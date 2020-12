João Ferraz nas escolhas de Paulo Pereira

O andebolista internacional madeirense, João Miguel Ferraz volta a estar nas principais escolhas do seleccionador nacional de andebol. Os comandados de Paulo Pereira iniciam os trabalhos da Seleção Nacional A Masculina durante o dia de hoje, no primeiro estágio que terá lugar até dia 30 de Dezembro, dia em que Portugal terá um jogo de treino com a formação de Cabo Verde, que também estará presente no Campeonato do Mundo de 2021. A Selecção retomará o estágio no dia 2 de Janeiro, após pausa para a passagem de ano. Relembre-se que para além de João Miguel Ferraz a Selecção Nacional A conta na equipa técnica com Paulo Fidalgo nas funções de adjunto de Paulo Pereira.

Portugal soma já quatro pontos no Grupo 4, com dois encontros disputados, ao passo que, a Islândia disputou apenas um encontro e tem menos dois pontos. A Islândia é um adversário bastante conhecido tendo sido oponente de Portugal por sete ocasiões, apenas com duas vitórias para Portugal e cinco para a formação islandesa, a última no EHF Euro 2020, onde os Heróis do Mar sofreram uma derrota por 25:28. A turma lusa esta determinada em conquistar uma desforra, na 3ª Ronda, do Grupo 4, que se realizará no dia 6 de Janeiro, às 19h30, no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos, com transmissão na RTP2.