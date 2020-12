Ex-Colaboradora do lar 'Maria Aurora' com Covid-19

Uma colaboradora, que, até à semana passada, prestava serviço na 'Residência Assistida Maria Aurora Carvalho Homem', no Funchal, testou positivo para a Covid-19. Para já, não há qualquer caso de infecção com o novo cornavírus entre os utentes, ou sequer algum deles com sintomatologia.

A confirmação foi dada ao DIÁRIO por Maria Manuela Homem, responsável por esta unidade de apoio à terceira idade, que deu conta, ainda, de que a instituição, por precaução, pediu à Autoridade de Saúde, que todos os colaboradores e utentes fossem testados.

Os testes serão realizados durante a tarde desta quinta-feira, último dia do ano.

A responsável pelo lar salientou, também, que a instituição adoptou todas as medidas que integram no seu Plano de Contingência, além de ter implementado procedimentos com vista a salvaguardar a saúde e o bem-estar dos utentes. Têm sido estabelecidos contactos regulares com os familiares, de modo a que estejam a par de toda a situação.

Havendo algum caso positivo entre os utentes, a 'Residência Assistida Maria Aurora Carvalho Homem' tem definidos espaços onde essas pessoas podem permanecer, caso estejam assintomáticas e não necessitem de cuidados médicos especializados.