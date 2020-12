Hoje é notícia

A Direção-Geral do Orçamento (DGO) divulga hoje a execução orçamental até novembro, depois de em outubro ter registado um agravamento do défice em contas públicas em 8.197 milhões de euros (ME) face ao período homólogo, para 7.198 ME.

O agravamento do défice em contas públicas até outubro foi justificado pela pandemia de covid-19, segundo o comunicado do Ministério das Finanças que antecede habitualmente a Síntese de Execução Orçamental da DGO, divulgado há um mês.

Na altura, as Finanças explicaram ainda que o défice foi agravado devido ao crescimento da despesa em 2.357 milhões de euros "principalmente associado às medidas de 'lay-off' (875 milhões de euros), aquisição de equipamentos na saúde (430 milhões de euros), outros apoios suportados pela Segurança Social (461 milhões de euro) e no âmbito do incentivo extraordinário à normalização (221 milhões de euros).

Na reposta à pandemia, o investimento no Serviço Nacional de Saúde (SNS) atingiu "máximos históricos" até outubro, superando os 200 milhões de euros, com um crescimento de 108%, segundo o ministério.

A previsão do Governo para o conjunto do ano aponta para um saldo orçamental negativo de 7,3% do PIB, à semelhança do que acontece com a Comissão Europeia.

O Hospital do Espírito Santo de Évora e o Centro Hospitalar Universitário do Algarve começam hoje a vacinar os profissionais de saúde contra a covid-19.

Em ambos os casos, as administrações preveem a conclusão da vacinação dos profissionais de saúde até quinta-feira, 31 de dezembro.

O arranque da vacinação no Alentejo e no Algarve vai ser acompanhado pelos secretários de Estado da Saúde, Lacerda Sales, da Defesa Nacional, Jorge Seguro Sanches, e da Descentralização e Administração Loval, Jorge Botelho.

Portugal entra hoje no terceiro dia da campanha de vacinação contra a covid-19, que arrancou no domingo nos centros hospitalares universitários de Porto, Coimbra, Lisboa Norte e Lisboa Central.

O plano prevê que sejam vacinados até abril cerca de 950 mil pessoas dos grupos prioritários definidos pelo grupo de trabalho: pessoas com mais de 50 anos com doenças associadas, utentes e trabalhadores de lares e profissionais de saúde e de serviços essenciais.

O Diário de Notícias (DN) regressa hoje às bancas com edições diárias, quando celebra o seu 156.º aniversário e depois de uma fase 'online', com novas secções e grafismo, recorrendo a sinergias dentro do grupo Global Media, num ano marcado por novos desafios.

O regresso do jornal às bancas em formato diário vai contar com um projeto gráfico todo mudado, assinado pelo diretor de Arte do DN, Rui Leitão, mas também com novas secções e rubricas.

A par de secções como política, internacional, cultura, desporto e sociedade, a publicação vai dar destaque ao tema do dia e ao "local" com notícias da grande Lisboa e de outras regiões.

O DN foi fundado em 1864, pelo jornalista e escritor Eduardo Coelho.

CULTURA

"Fados de Amália no Palco do Coliseu" é o título de uma série de espetáculos, a realizar a partir de hoje, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, que visa recriar o repertório de Amália Rodrigues (1920-1999) por fadistas contemporâneos.

Esta iniciativa, que resulta de uma parceria da Fundação Amália e do Coliseu de Lisboa, surge na sequência das sessões semanais de fado realizadas no Jardim da Casa de Amália, também na capital, desde julho do ano passado.

O primeiro espetáculo desta série realiza-se hoje, no Coliseu dos Recreios, seguindo-se novas atuações nos dias 02 e 03 de janeiro, com a possibilidade de haver "até três sessões por dia".

A inauguração desta série conta com as fadistas Ana Sofia Varela, Célia Leiria e Sandra Correia, acompanhadas à guitarra portuguesa por Pedro Amendoeira e, à viola, por João Filipe.

DESPORTO

O Benfica vai tentar reaproximar-se do líder Sporting, ao receber na Luz o Portimonense, último classificado da I Liga de futebol, num dia em que o campeão FC Porto joga em casa do Vitória de Guimarães.

Os 'encarnados' recebem o 18.º e último classificado desfalcados de mais dois jogadores, depois de o lateral-direito João Ferreira e de o avançado Haris Seferovic terem acusado positivo ao novo coronavírus, juntando-se a Pizzi, Jardel e Gonçalo Ramos, que acusaram anteriormente, bem como aos lesionados André Almeida e Gabriel.

Já o FC Porto chega a Guimarães com uma série de 11 vitórias em 12 jogos, distribuídas por várias competições, a última das quais a valer na semana passada a conquista da Supertaça, ao derrotar em Aveiro o rival Benfica por 2-0.

Os 'dragões' chegam ao jogo de Guimarães, agendado para as 21:00, com o central Mbemba ainda em dúvida, devido a uma mialgia na coxa esquerda.

A partir das 18:45, o Moreirense, que não vence há cinco jogos e está apenas um ponto acima da linha de descida, recebe o Santa Clara (13 pontos em 10 jogos).

ECONOMIA

Os resultados da Oferta Pública de Aquisição de 19% do capital da Raize pela Flexdeal são hoje apurados, depois de uma operação que decorreu entre 14 e 28 de dezembro.

No dia 14, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) deu 'luz verde' à oferta pública parcial e voluntária de aquisição de 19% do capital da Raize pela sociedade Flexdeal, segundo um comunicado.

Na oferta, cujo anúncio preliminar foi lançado em 30 de outubro, "a Flexdeal oferece um prémio de quase 27% aos acionistas da Raize para ficar com 19% do capital" da empresa, lia-se na mesma nota, que acrescentava que o preço era de 90 cêntimos por ação.

Tendo em conta o preço oferecido por ação da plataforma de financiamento, "o montante global da oferta é de 855.000,00 euros", de acordo com o anúncio de lançamento da operação.

PAÍS

Os trabalhadores de quatro empresas do setor dos resíduos do grupo EGF cumprem o segundo de dois dias de greve, exigindo a negociação de um acordo coletivo de trabalho e aumentos salariais.

Na segunda-feira, segundo os sindicatos, a adesão à greve foi entre os 80 e os 90% na Ersuc e na Resinorte, de 75% na Resiestrela e "quase insignificante" na Valoris.

No entanto, a EGF avançou com uma adesão de 33% na Ersuc, 27,8% na Resinorte, 7% na Resiestrela e sem adesão na Valoris.

Os cerca de 1.000 trabalhadores ao serviço das quatro empresas prestam serviço a 91 municípios dos distritos de Aveiro, Braga, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria, Vila Real e Viseu e servem uma população de mais de 2,3 milhões de habitantes.

A EGF - Environment Global Facilities é uma empresa do Grupo Mota-Engil/Urbaser, que atua no setor dos resíduos em Portugal e assegura o tratamento de 3,2 milhões de toneladas de resíduos por ano, produzidos por 6,3 milhões de habitantes.