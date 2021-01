Confinamento e jogos da I Liga são hoje notícia

O Benfica procura hoje reaproximar-se do Sporting, líder da I Liga de futebol, no confronto nos Açores com o Santa Clara, a partir das 16:00 locais (17:00 em Lisboa), em jogo da 12.ª jornada.

A equipa de Jorge Jesus tem de vencer para manter a diferença de dois pontos para o Sporting, que no sábado, no primeiro jogo do ano do campeonato, recebeu e venceu o Sporting de Braga, por 2-0, e reforçou a liderança da I Liga, somando 32 pontos.

Nos Açores, o Benfica apresenta-se com Pizzi, recuperado da infeção pelo novo coronavírus, mas com várias baixas no grupo, devido a seis casos de covid-19 no plantel.

Mais tarde, o campeão FC Porto recebe o Moreirense, a partir das 21:00, um dia depois de o técnico César Peixoto ter apresentado a demissão na formação de Moreira de Cónegos.

Os 'dragões', que são terceiros, com 25 pontos, somam 12 vitórias nos 13 últimos jogos em todas as competições.

Também hoje a I Liga terá os encontros entre Tondela e Famalicão (13:00), Marítimo e Boavista (15:00) e Paços de Ferreira e Rio Ave (19:00), com os vila-condenses a entrarem pela primeira vez em campo depois do despedimento do técnico Mário Silva.

Neste terceiro dia do ano, Portugal continua em confinamento parcial, por causa da covid-19, com proibição de circulação entre concelhos no território continental até segunda-feira.

Hoje é também proibido circular na via pública vigora entre as 13:00 e as 05:00 de segunda-feira.

A lei prevê exceções, como deslocações por motivos profissionais e de saúde, ou para assistência de pessoas vulneráveis, pessoas com deficiência, filhos, progenitores, idosos e dependentes.

Na Madeira, não são permitidas aglomerações de mais de cinco pessoas e é proibida a venda e o consumo de bebidas alcoólicas na via pública, exceto em esplanadas.

Nos Açores, as medidas em vigor até 07 de janeiro determinam o encerramento de todos os estabelecimentos de bebidas e similares com espaços de dança, enquanto os bares e outros estabelecimentos de bebidas, com ou sem espetáculo e com ou sem serviço de esplanada, têm de encerrar até às 22:00.