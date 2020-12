Madeira com novo máximo diário de 73 casos de covid-19

Esta quinta-feira, 31 de Dezembro, há 73 novos casos positivos de covid-19 a reportar, pelo que a Região Autónoma da Madeira passa a contabilizar 1.760 casos confirmados de COVID-19 no território regional.

Este número é o um novo máximo diário de infecções na Madeira.

Trata-se de 24 casos importados (6 provenientes do Reino Unido, 3 da Venezuela, 1 do Brasil, 3 da França, 1 da Alemanha, 1 da Espanha, 1 dos Açores, 4 da Região Norte de Portugal e 4 da Região de Lisboa e Vale do Tejo) e 49 casos de transmissão local, na sua maioria já associados a contactos ou contextos de casos positivos.

Casos recuperados

Hoje há igualmente mais 30 casos recuperados a reportar. A Região passa a contabilizar 1.094 casos recuperados de covid-19.

Mais uma morte e 652 casos activos

Conforme noticiou o DIÁRIO esta sexta-feira há infelizmente mais uma morte a reportar, pelo que a RAM contabiliza, até à data, um total de 14 óbitos associados à covid-19.

Ao todo há 652 casos activos, dos quais 165 são casos importados e 487 são casos de transmissão local.

Casos em isolamento

Relativamente ao isolamento dos casos activos, 30 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, 578 em alojamento próprio e 44 pessoas encontram-se hoje internadas (41 na Unidade Polivalente e 3 na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à covid-19).

No total, há 151 novas situações que se encontram esta quinta-feira em estudo pelas autoridades de saúde, todas relacionadas com contactos com casos positivos, situações reportadas à linha SRS24 ou pelo SESARAM, EPERAM.

Os contactos para a Linha SRS24 (800 24 24 20) totalizam agora 25.230 chamadas, mais 192 chamadas nas últimas 24 horas.

Relativamente à vigilância activa de contactos de casos positivos, 2.234 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da Madeira e no Porto Santo.

No que respeita a vigilância de viajantes, 24 907 pessoas estão também a ser acompanhadas pelas autoridades, com recurso à aplicação MadeiraSafe.

Números dos testes de PCR para despiste de COVID-19 realizados na RAM

No contexto da operação de rastreio de viajantes nos portos e aeroportos da Madeira e do Porto Santo, há a reportar um total cumulativo de 141.795 colheitas para teste à covid-19 realizadas até às 20 horas desta quinta-feira.