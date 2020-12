Açores registaram hoje segunda morte na ilha Terceira

Um homem de 72 anos que estava infetado com o novo coronavírus morreu hoje, no Hospital de Santo Espírito, na ilha Terceira, onde, até agora, apenas tinha morrido uma outra pessoa devido à covid-19.

"O utente não estava internado nos Cuidados Intensivos e sofria de várias patologias", adianta a Autoridade de Saúde Regional, em comunicado.

Os Açores contam agora 22 mortes devido à doença respiratória causada pelo novo coronavírus.

Existem atualmente 297 casos positivos ativos de infeção pelo SARS-Cov-2 nos Açores, dos quais 253 em São Miguel, 35 na Terceira, sete no Faial, um no Pico e um em São Jorge.

Hoje estavam internadas 21 pessoas, 15 no Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada (uma das quais em cuidados intensivos) e seis no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira (duas das quais em cuidados intensivos).

Em São Miguel, existem 51 cadeias de transmissão ativas e na ilha Terceira 13, tendo sido já extintas 68 cadeias de transmissão na região.

Desde o início do surto, foram detetados 1.832 casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2 nos Açores, tendo ocorrido 21 óbitos e 1.423 recuperações.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.765.049 mortos resultantes de mais de 80,6 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 6.677 pessoas dos 396.666 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.