PCP pede apoios ao Estado para zonas afectadas pelo temporal de Dezembro

O deputado do PCP, Ricardo Lume, entregou hoje, dia 4 de Janeiro, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira um Projecto de Resolução que defende apoios do Estado à recuperação e reconstrução das zonas afectadas pelas intempéries de 24 e 25 de Dezembro de 2020.

"É com o objectivo de garantir os necessários apoios da República à recuperação e reconstrução das zonas afectadas pelas intempéries de 24 e 25 de dezembro de 2020 que o PCP apresenta esta Projecto de Resolução".

Ricardo Lume recorda que nos passados dias 24 e 25 de Dezembro de 2020, as freguesias de Boaventura e Ponta Delgada, do concelho de São Vicente, e a freguesia do Arco de São Jorge, do concelho de Santana, foram particularmente assoladas por uma grave intempérie, "da qual emergem avultados danos e prejuízos materiais, designadamente em infra-estruturas públicas regionais".

Os custos estão a ser estão a ser "apurados pelas entidades competentes", mas no entender dos comunistas, "para além dos meios que serão garantidos pelas autarquias locais e pelo Governo Regional da Madeira", justificam-se "meios por parte da República como forma de expressão da solidariedade nacional para com a Região Autónoma da Madeira", de modo a repor as "condições de vida económica e social das populações das zonas sinistradas".