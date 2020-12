PCP solidário com as populações da Ponta Delgada e Boaventura

O PCP/Madeira realizou hoje uma visita às freguesias da Ponta Delgada e Boaventura, no concelho de São Vicente, que foram atingidas pelo temporal, nos dias 24 e 25 de Dezembro.

Para além da manifestação de solidariedade para com as populações que foram sinistradas, o PCP, através do deputado Ricardo Lume, apresentou duas iniciativas parlamentares, com o objectivo de ajudar na reconstrução do Norte da ilha.

Um dos projectos de resolução visa a definição de um programa extraordinário de apoio por parte do Estado, à reconstrução das zonas sinistradas naquelas freguesias.

Outro dos projectos de resolução tem como objectivo aprovar a realização de um estudo técnico-científico, por uma entidade independente, para a identificação dos factores e nexos causais, que ampliaram a força destrutiva das correntes de água das chuvas intensas ocorridos naqueles dias.