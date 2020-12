Mãe da estilista madeirense Fátima Lopes morre de Covid-19

A mãe da estilista madeirense Fátima Lopes faleceu, esta manhã, no Hospital Central do Funchal, vítima de Covid-19, segundo apurou o DIÁRIO junto de fonte próxima da família.

Há vários anos que Lurdes Lopes, de 94 anos, estava internada no Lar Vila Assunção, em São Gonçalo, por padecer de doença neurodegenerativa crónica. A 15 de Dezembro foi diagnosticada com Covid-19. Porque o seu estado de saúde inspirava cuidados, acabou por ser internada no Hospital Central do Funchal.

Entretanto, a estilista Fátima Lopes, que vive continente, veio passar o Natal à Madeira e acompanhar o estado de saúde da mãe, que acabou por falecer esta manhã.