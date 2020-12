Madeira regista 12.º vítima mortal por Covid-19

Uma senhora de 91 anos faleceu com morte associada à doença covid-19, informou o Gabinete do Secretário Regional de Saúde e Proteção Civil.

"No dia 26 de Dezembro faleceu no Hospital Dr. Nélio Mendonça, uma doente, 91 anos, com COVID-19, internada na Unidade Polivalente da COVID-19, desde o dia 21 de dezembro."

A Região contabiliza até à data, um total de 12 óbitos associados à doença. À família enlutada o governo Regional apresenta sentidas condolências.