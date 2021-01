PS acusa Governo Regional de não responder atempadamente ao aumento de casos de covid-19

O presidente do Partido Socialista-Madeira voltou, hoje, a acusar o Governo Regional de ter tomado medidas avulsas e tardias relativamente à resposta que era necessária para fazer face ao aumento de casos de covid-19 na Região.

Paulo Cafôfo disse que o executivo de Miguel Albuquerque "não teve a capacidade de, nas últimas semanas, dar a resposta atempada, antecipada e responsável face ao número de casos que já se afigurava como previsível que viesse a aumentar".

Na sua ótica, o Natal e Fim de Ano foi uma época em que, previsivelmente, deveriam ter sido aplicadas medidas mais restritivas e mais objectivas no combate à pandemia. Em vez disso, constatou, o Governo Regional "preferiu ignorar e continuou com o tom acusatório, procurando arranjar culpados para o aumento do número de infecções".

Cafôfo referiu, aliás, que a reacção só surgiu após o alerta feito por autarcas – particularmente o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia – que levou a que o Governo se reunisse apressadamente para tomar estas medidas.

O socialista disse que a falta de planeamento, a desorganização e as medidas avulso, "num correr atrás do prejuízo", ficaram bem vincadas na questão do regresso às aulas, porque na véspera do início do segundo período o Governo Regional ainda não sabia o que fazer relativamente aos alunos dos concelhos do Funchal, Câmara e Lobos e Ribeira Brava.

"Esta trapalhada tem de ser minimizada", garantindo a segurança para as famílias, para os alunos e para toda a comunidade escolar, com o regresso às aulas em condições sanitárias adequadas, realçou o socialista.

Outro exemplo de que as medidas foram feitas em cima do joelho, sem planeamento e não de forma atempada é o caso do Porto Santo, uma vez que a ilha se encontra em risco elevado de contágio e os alunos, professores e funcionários foram para a escola.

Por outro lado, o presidente do PS-M defendeu ser necessário que o Governo reveja a eficácia da dupla testagem, já que, considerou, a mesma foi "uma estratégia para esconder o falhanço da ausência de medidas aplicadas pelo Governo Regional, mandando as culpas para os estudantes e para os emigrantes que regressaram à sua terra".

"Este falhanço e estas contradições ficaram bem vincados, por exemplo, quando, no Natal, o Governo Regional reuniu-se à mesa de um restaurante, indo contra todas as posições e todas as medidas que disse que a população deveria seguir", afirmou Paulo Cafôfo.

E acrescentou: "não podemos continuar a empurrar a responsabilidade para os madeirenses e para os porto-santenses e o Governo continuar a não assumir e a aplicar as medidas que deve tomar para proteção de toda a população".

O socialista apontou também o dedo à falta de transparência e de informação e defendeu que, à semelhança daquilo que acontece a nível nacional, com as reuniões no Infarmed entre o Governo, a Assembleia da República, os partidos políticos e as ordens profissionais, na Região também existam estes encontros, "para podermos ter um maior envolvimento nas decisões que são tomadas e podermos dar o nosso contributo para as medidas que possam vir a ser implementadas".