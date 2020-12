Se o PS estivesse no Governo não haveria espectáculo de fogo-de-artifício, pelo menos nos moldes habituais. Miguel Iglésias diz que é “altamente questionável” a decisão do Governo Regional de continuar com o espectáculo “exactamente nos mesmos moldes, com os mesmo custos dos anos anteriores como se este fosse um ano normal”. “Estamos a ter um evento de uma região rica quando há pessoas a passar fome”.

O líder parlamentar do PS Madeira está contra a opção e recorda que uma vez tomada a decisão de manter o cartaz, as medidas de contingência possíveis são sempre muito limitadas. “Tudo o que se possa fazer neste momento será sempre insuficiente e certamente há coisas que não vão correr bem”, disse. “Mas isso é um risco e uma responsabilidade que o Governo Regional quis assumir.”

Miguel Iglésias não compreende a opção do Executivo liderado por Miguel Albuquerque de investir mais de um milhão de euros num contexto em que a Madeira tem poucos turistas, em que há restrições à circulação das pessoas e em que o próprio Governo pede às pessoas para ficarem em casa.

A partir do momento em que existe o espectáculo, as pessoas vão querer assistir e será necessário lidar com os milhares de pessoas que se vão deslocar ao Funchal. “Eu diria que se quer fazer uma operação impossível”.

O PS defende que deveria ter sido cancelado, adiado ou escalonado de outra forma. “Não era necessário neste ano um evento com a mesma dimensão, particularmente com os mesmos custos”.

Questionado se isto não será justificado com questões contratuais, Iglésias recorda que o contrato foi adjudicado já este ano, embora admita que na altura se acreditasse que a situação por esta altura seria diferente. “Eu até posso admitir isso, mas foi uma decisão que o Governo tomou desde o início, está a assumir essa responsabilidade e naturalmente todas as consequências da organização deste evento cabem-lhe”.

O deputado, diz que o PS espera é que corra tudo bem, que não haja ajuntamentos que coloquem em risco a saúde, que as pessoas sejam responsáveis e que a Madeira “seja motivo de notícias positivas e não negativas”. E que não haja nenhuma relação causa efeito, entre o espectáculo e o aumento do número de casos de covid-19 na Madeira. “Nem tenho palavras, se tal acontecesse.”

Miguel Iglésias deseja que na próxima noite de quinta para sexta-feira as pessoas fiquem em casa e que quem decida vir ao Funchal, o faça com segurança.