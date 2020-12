Adaptação à Covid deixa Madeira com capacidade para receber três navios em simultâneo

O Porto do Funchal já tem condições para receber até três navios de cruzeiro em simultâneo e cumprir as regras, que têm vindo a ser determinadas internacionalmente, de combate e prevenção da pandemia por Covid-19. A garantia foi deixada, nesta tarde, por Pedro Calado, que tem a tutela dos Porto e visou as instalações da APRAM no cais Sul do Porto do Funchal.

Na ocasião, o Vice-presidente do Governo disse que tais condições foram instaladas em 90 dias, desde que a APRAM de Paula Cabaço definiu e apresentou o Plano Estratégico de Segurança.

Está em causa a aquisição e instalação de oito contentores para o controlo de temperatura dos passageiros, equipamentos de desinfecção de bagagens e instalações e a criação de um espaço para isolamento de casos suspeitos de Covid-19. Um investimento de cerca de 600 mil euros.

Neste momento, garantiu Pedro Calado, “a Madeira esta em condições de receber navios de cruzeiros e turistas”.

O Governante voltou a destacar a importância do diálogo que, garante, tem sido mantido com Canárias e que já estará a dar algum resultado. Pedro Calado deu o exemplo da vinda dos navios de cruzeiro, que têm estado a fazer circuitos internos nas Canárias, e que se deslocam à baía do Funchal para assistir ao espectáculo pirotécnico. É verdade, reconheceu, que não vão desembarcar, mas, acredita Pedro Calado, pode ficar a semente par o desejo de virem à Região.

Um dia pode haver fogo em todos os concelhos

Questionado pelos jornalistas sobre o que espera para amanhã, Pedro calado respondeu e aproveitou para responder a quem defende que o fogo deveria ter sido distribuídos por todos os concelhos.

O governante disse que tudo ao que competia ao Governo fazer foi feito. Agora, tudo dependendo do civismo dos madeirenses.

Quanto à questão de distribuir o fogo pela ilha, Pedro Calado disse não fazer sentido e explicou: a adjudicação estava feita; não faz sentido fazer ‘um minuto’ em cada concelho; e o cartaz turístico é no anfiteatro do Funchal.

“Um dia vamos ver se há possibilidade de replicar este espectáculo em todos os concelhos.”