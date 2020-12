Eleições marcam ritmos em 2021

A 1.ª edição impressa do DIÁRIO em 2021 dá conta de como as eleições prometem marcar o ritmo deste novo ano. Nesta edição, conheça as perspectivas para o ano autárquico e os possíveis candidatos para os 11 concelhos da Região. Fomos também falar com os membros do Governo Regional, que deixam uma mensagem de esperança para 2021. Por fim, nesta entrada do novo ano, confira quais os preços que mudam, os anseios da cultura, do desporto e também da diáspora. Na Justiça, falamos dos 10 julgamentos mais mediáticos e qual o calendário da 'boa vida'. Esta edição especial de 2021 pode ser encontrada entre as páginas 8 e 49.

Também na nossa primeira página, destaque para o início da vacinação contra a covid-19 na Região e para o facto do Governo Regional equacionar cercas sanitárias dado o aumento do número de casos positivos do novo coronavírus. Esta quinta-feira houve registo da 14.ª morte associada à covid-19 na Madeira.

Por fim, a nossa última página deixa um alerta. Não vamos para novos. Na Região, há quase 130 idosos por cada 100 jovens, sendo que este envelhecimento é mais notado nas zonas rurais.

Tudo isto e muito mais para ler e descobrir na edição impressa do DIÁRIO. Pode ainda acompanhar-nos em dnoticias.pt ou fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Pode também acompanhar o melhor do lifestyle em d7.dnoticias.pt. Nas nossas redes sociais a informação é sempre actualizada. Acompanhe ainda a emissão da TSF-Madeira, sintonizando 100 FM.

Tenha um Bom Ano de 2021 e aproveite com o DIÁRIO de Notícias da Madeira.