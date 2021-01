IDE organiza webinar para divulgação do PROCiência

O Instituto de Desenvolvimento Empresarial, tutelado pela Secretaria Regional da Economia, continua a promover junto do tecido empresarial regional, iniciativas para a divulgação dos novos avisos dos Sistemas Incentivos.

O próximo webinar está agendado para quinta-feira, dia 7 de Janeiro, às 15 horas, através da plataforma ZOOM.

Para terem acesso à sessão, os interessados devem inscrever-se, preenchendo para o efeito, o formulário google forms disponível em www.ideram.pt. Até à data, a sessão de divulgação já conta com 52 inscritos. As inscrições manter-se-ão abertas ao final da manhã de quinta-feira.

O PROCiência é um Sistema Incentivos que visa promover o investimento das empresas em áreas ligadas à inovação e investigação, bem como desenvolver ligações e sinergias entre empresas, promover o desenvolvimento de produtos e serviços inovadores e apoiar a especialização inteligente e a investigação tecnológica aplicada. Estas são algumas das áreas prioritárias com que as empresas se podem candidatar para receberem apoios comunitários no âmbito novos avisos. O sistema de apoios tem uma dotação global de 7,6 milhões de euros para apoiar as empresas da Região.

Os projectos com mérito verão as despesas financiadas à taxa de 50%. São elegíveis despesas relativas à participação em feiras e exposições, custos com a obtenção e validação de pedidos de patente, despesas com contabilistas certificados (até ao limite de 5.000 euros por projecto), bem como os custos com a elaboração dos estudos de viabilidade necessários à apresentação do projecto. O limite mínimo de despesa elegível total por projecto é de 50.000 euros para projectos individuais e 100.000 euros para os projectos de copromoção.

A recepção de candidaturas decorrerá em duas fases. A primeira conta com uma dotação máxima FEDER no montante de 2,5 milhões de euros. Quanto à segunda fase, terá uma dotação na ordem dos 3,3 milhões de euros, o que perfaz um total de 5,8 milhões de euros de comparticipação comunitária (85% FEDER). O remanescente cerca de 1,8 milhões de euros (15%) será comparticipado pelo orçamento regional.

A primeira fase de candidaturas decorre até às 23h59 de 4 de Fevereiro de 2021. Quanto à segunda fase, abrirá à meia noite do dia 5 de Fevereiro e terminará às 17 horas do dia 30 de Julho.