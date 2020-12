Buscas na zona do Rabaçal para encontrar cidadão estrangeiro

Há um cidadão estrangeiro desaparecido na zona do Rabaçal, na Calheta. As buscas prosseguem neste momento com um total de 23 operacionais, que se dividem em três trilhos diferentes, por forma a maximizar as operações.

Jacinto Serrão, comandante dos Bombeiros Voluntários da Calheta, disse ao DIÁRIO que o alerta foi dado pelo próprio turista, que se crê de nacionalidade alemã, para um amigo por volta das 14 horas, mas que esse mesmo amigo só mais tarde avisou as entidades competentes.

No local, para além de elementos da corporação, as operações contam com elementos da PSP, nomeadamente com recurso a dois cães das equipas cinotécnicas, e elementos da Polícia Florestal.