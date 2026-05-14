Madeira promove primeiro Curso de Instrutor de Escola de Cadetes e Infantes dos Bombeiros

O Serviço Regional de Protecção Civil, IP-RAM promove, entre os dias 14 e 16 de Maio, o primeiro Curso de Instrutor de Escola de Cadetes e Infantes realizado na Região Autónoma da Madeira, numa acção ministrada pela Escola Nacional de Bombeiros.

A formação decorre no Centro de Formação e Treino do SRPC e conta com a participação de 18 bombeiros da Região, tendo como objectivo reforçar competências pedagógicas, técnicas e de acompanhamento de crianças e jovens, entre os 6 e os 17 anos, integrados nas Escolas de Cadetes e Infantes dos Corpos de Bombeiros.

Na sessão de abertura da formação, o presidente do Serviço Regional de Protecção Civil, Richard Marques, reforçou que a iniciativa “pretende reforçar e alargar a rede de Escolas de Cadetes e Infantes na Região Autónoma da Madeira, captando mais crianças e jovens para o voluntariado nos Bombeiros e promovendo uma cultura de segurança, cidadania e protecção civil junto da comunidade”.

O curso tem uma duração total de 20 horas e é cofinanciado pelo Fundo Social Europeu+, através do Programa Madeira 2030.

Actualmente, a Região Autónoma da Madeira dispõe de duas Escolas de Cadetes e Infantes, sediadas nos Corpos de Bombeiros de Câmara de Lobos e Santana, envolvendo mais de 80 jovens.

"A iniciativa representa um investimento estratégico na formação das gerações mais jovens, promovendo valores de cidadania, solidariedade, voluntariado e cultura de segurança, contribuindo simultaneamente para a sustentabilidade futura do voluntariado nos Bombeiros da Região", sublinha o Serviço Regional de Protecção Civil, IP-RAM.