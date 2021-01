José Manuel Rodrigues lamenta morte de Carlos do Carmo

O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira manifesta o seu profundo pesar pela morte do fadista Carlos do Carmo.

“Portugal perdeu uma grande figura da cultura portuguesa e um dos maiores promotores e visionários do Fado. Carlos do Carmo deixa um enorme legado e uma vida dedicada à divulgação do Fado e da música portuguesa, no país e no estrangeiro, sendo de relevar o seu respeito pela língua portuguesa, pela poesia e pela tradição”, diz José Manuel Rodrigues, através de comunicado, recordando que o país perdeu “um grande vulto da cultura”.

Apesar da partida do fadista, fica “a marca indelével, na música portuguesa e no Fado, que muito poucos, como Carlos do Carmo, souberam interpretar”, acrescenta o Presidente da ALM, dirigindo à família de Carlos do Carmo as mais sentidas condolências.