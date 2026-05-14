Trump diz ter recebido de Xi disponibilidade para ajudar a reabrir Ormuz

O Presidente norte-americano, Donald Trump, disse ter recebido do homólogo chinês, Xi Jinping, durante a reunião bilateral hoje em Pequim, disponibilidade para ajudar a reabrir o estreito de Ormuz, sob bloqueio iraniano há seis semanas.

"O Presidente Xi gostaria de ver um acordo. Ele disse: Se eu puder ajudar de alguma forma, terei todo o prazer em ajudar'", contou Trump em declarações à estação norte-americana Fox News.

A China é o principal país importador do petróleo iraniano e um parceiro de Teerão, que colocou, desde os primeiros dias de guerra, lançada pelos Estados Unidos e Israel em 28 de fevereiro, o estreito de Ormuz sob ameaça militar, fazendo disparar os preços de bens petrolíferos.

"Veja bem, qualquer pessoa que compre tanto petróleo tem obviamente algum tipo de relação com eles", comentou o líder norte-americano à Fox News.

As forças navais do Irão autorizaram desde quarta-feira a passagem de vários navios chineses pelo estreito de Ormuz, anunciou hoje a agência noticiosa iraniana Tasnin, no dia da cimeira em Pequim.

Na mesma entrevista, Donald Trump afirmou também que Xi Jinping lhe garantiu que Pequim não enviará equipamento militar para o Irão.

"Ele disse que não iria fornecer equipamento militar... Afirmou-o enfaticamente", disse o líder norte-americano, após o encontro com o homólogo chinês.

Durante a cimeira em Pequim, os dois presidentes defenderam a reabertura do estreito de Ormuz ao tráfego de hidrocarbonetos sem portagens e um Irão sem armas nucleares, segundo um comunicado da Casa Branca.

O comunicado indicou que Xi manifestou interesse em comprar mais petróleo aos Estados Unidos para reduzir a dependência da China das importações através do estreito de Ormuz.

Delegações dos Estados Unidos e do Irão reuniram-se em Islamabad (Paquistão), em 11 de abril, mas não chegaram a acordo sobre os principais temas que afastam as partes.

No seguimento do fracasso negocial na capital paquistanesa, Donald Trump ordenou um bloqueio naval aos portos iranianos, como forma de tentar asfixiar a economia da República Islâmica.

O diálogo entre Washington e Teerão tem porém prosseguido, sob mediação do Paquistão, e inclui, além do futuro do estreito de Ormuz, o programa nuclear e de desenvolvimento de mísseis de longo alcance da República Islâmica, bem como o seu apoio a milícias no Médio Oriente e o descongelamento de ativos iranianos.

Antes de partir para a China, o Presidente norte-americano descreveu a resposta do Irão à última proposta de paz de Washington como lixo e alertou que o cessar-fogo em vigor se encontra sob "respiração assistida", enquanto pondera o recomeço das operações militares no estreito de Ormuz.