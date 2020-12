Chuva atinge nível de aviso vermelho no Porto Moniz

Os últimos registos do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) indicam que a chuva torrencial que se abateu no Porto Moniz fez com que o concelho atingisse níveis de aviso vermelho e ultrapassasse os valores de Santana, onde em seis horas se registou mais de 80 litros de precipitação por metro quadrado.

No Porto Moniz, o acumulado de hoje, desde a meia-noite às 15 horas, ultrapassa os 125 litros de precipitação por metro quadrado, sendo que o extremo está fixado em 81,9 litros por metro quadrado no espaço de três horas.