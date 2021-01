Câmara de Lobos eleva nível de alerta para adoptar conjunto de medidas mais restritivas

Face ao crescimento do número de casos de Covid-19 no concelho de Câmara de Lobos, que conta até ao momento com 104 casos, o que coloca o concelho como de risco elevado de transmissão, o executivo municipal reuniu esta tarde, no salão nobre dos Paços do Concelho para avaliar a situação e delinear um novo conjunto de medidas a tomar para fazer face á situação.

Ficou então decidido reunir na próxima segunda-feira, dia 4 de Janeiro o Centro de Coordenação Operacional Municipal que elevará o nível de alerta para laranja. A subida de nível de alerta permite a adopção de um conjunto de medidas mais restritivas, nomeadamente a nível da restrição de mais espaços públicos, de forma a evitar ajuntamentos.

A autarquia disponibilizará também dois elementos da autarquia, que trabalharão de forma directa, com a delegada de Saúde do concelho, no sentido de a auxiliar no seu trabalho diário, nomeadamente ao nível de secretariado e fazer a ponte a nível de comunicação com a autarquia. Tal linha de comunicação permitirá ao município adaptar em tempo real as suas respostas a nível de medidas, face ao evoluir do número de casos.

Nessa linha o município encontra-se a desenvolver uma plataforma de informação geográfica, que irá propor ao IASAÙDE e PSP, que permitirá uma alocação de recursos optimizada em função da evolução do número de casos no concelho.

Com este sistema de informação geográfica, pretende-se que fiquem claras e bem definidas a evolução cadeias de transmissão no concelho, permitindo, caso seja necessário, adicionar medidas adicionais como por exemplo o reforço da higienização de espaços públicos em função da prevalência do número de casos em determinada zona.

Tal plataforma, a ser aprovada pelas entidades competentes, tornará ainda possível activar de forma célere respostas sociais, por exemplo a nível de apoio alimentar e medicamentoso a agregados sem rede de apoio que se encontram confinados. Neste momento a autarquia já se encontra a apoiar alguns agregados familiares, cujos elementos testaram positivo, na aquisição de bens alimentares.

O executivo municipal decidiu também reforçar a distribuição de máscaras entre a população, com a aquisição de cerca de dez mil unidades para distribuição entre a população mais vulnerável.

Pedro Coelho ressalvou que a população de Câmara de Lobos tem, na sua grande maioria, respeitado as orientações emanadas pelas autoridades de saúde, mas voltou a apelar para que os convívios sejam restringidos, e que a população siga as normas gerais do uso da máscara, distanciamento físico, higienização frequente das mãos e respeito rigoroso pelos períodos de confinamento estabelecidos pelas autoridades de saúde, para quem chega de fora da região, de forma a evitar o surgimento de novas cadeias de transmissão no concelho.